В Cумах первая смерть от COVID-19 В Сумах умерла больная коронавирусом 80-летняя жительница города.

По информации отдела здравоохранения, на ранней стадии заболевания женщина отказывалась от госпитализации. С ухудшением состояния ее госпитализировали, и подключили к аппарату ИВЛ. Больная имела несколько сопутствующих заболеваний в тяжелой форме. Она из семейного очага заболевания.

Предварительная причина смерти - двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, пишет сайт мэрии.