В Cумах первая смерть от COVID-19

По информации отдела здравоохранения, на ранней стадии заболевания женщина отказывалась от госпитализации. С ухудшением состояния ее госпитализировали, и подключили к аппарату ИВЛ. Больная имела несколько сопутствующих заболеваний в тяжелой форме. Она из семейного очага заболевания.
Предварительная причина смерти - двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, пишет сайт мэрии.
В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19....
Уже сообщалось, что коронавирус унес жизнь пожилой женщины....
В Шостке 21 июля умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19....
Сегодня, 12 июля, в Тростянецкой больнице умерла пациентка с COVID-19....
5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной...