Сумська комісія з ТЕБ і НС вважає за необхідне посилити профілактику з попередження COVID-19

Враховуючи фактичний стан епідемічної ситуації з коронавірусною інфекцією на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, з метою недопущення значного поширення COVID-19 та можливості встановлення наступного рівня епідемічної небезпеки («жовтий» або «помаранчевий»), враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемичних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» комісія рекомендує виконавчому комітету внести зміни до його рішення від 27 березня 2020 року № 172 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Зокрема, зазначити, що забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають рот і ніс, у тому числі виготовлених самостійно. Проведення масових (культурних спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та ін.) заходів, що здійснюються за участі не більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), діяльність кінотеатрів та закладів культури – з наповнюваністю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі (організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра в разі проведення заходу із розміщення учасників стоячи).

Перебування осіб у приміщеннях та на території закладів громадського харчування (ресторани, кафе), інших закладів розважальної діяльності можливе лише в засобах індивідуального захисту, зокрема в респіраторах або захисних масках (окрім місць вживання їжі) з розрахунку не більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі (на території танцполів або місць проведення дискотек).

Не дозволяється провадження підприємницької діяльності у невстановлених місцях та без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ об’єктами пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо).

Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом здійснюється в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Перевізник має забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснювати контроль за використанням засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення; постійно (не менше двох разів на день) проводити дезінфекцію салонів транспортних засобів; терміново розмістити оголошення при входи до транспортних засобів (на перших і других дверях) «Вхід без маски – ЗАБОРОНЕНО» та «Знаходження в салоні під час поїздки без захисної маски ЗАБОРОНЕНО. ШТРАФ 17000 грн».

Суб’єктам підприємництва дозволяється робота після опівночі та до 7:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо) з урахуванням дотримання протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 2 червня 2020 року № 32 та Правил дотримання правил тиші в місті Суми, затверджених рішенням міської ради від 29 липня 2018 року № 3797-МР.

Керівникам суб’єктів господарювання з торговельного (продовольчих та непродовольчих ринків, магазинів, торговельно-розважальних центрів тощо) і побутового обслуговування населення рекомендується створити або облаштувати при вході на територію таких, місця з продажу засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

На відділ охорони здоров’я та керівників лікувально-профілактичних закладів покладається завдання у взаємодії з ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», з метою локалізації вогнищ інфекції та запобігання розповсюдження на території Сумської ОТГ, при виявленні хворих на коронавірусну інфекцію (джерела інфекції) проводити вивчення епідеміологічного анамнезу та епідеміологічного процесу з метою виявлення хворих, осіб з підозрою на захворювання і контактних осіб.

Протокол