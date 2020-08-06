СНАУ приєднається до Великої хартії університетів Наглядова рада Великої хартії університетів прийняла рішення про приєднання до підписантів документу Сумського національного аграрного університету.

Про це йдеться в листі, який надійшов на адресу ректора університету Володимира Ладики. Офіційні заходи, присвячені вступу нових членів, відбудуться 16-17 червня 2021 року в Болонському університеті. На сьогодні підписантами документу є 904 заклади вищої освіти з усього світу.

Велика хартія університетів (лат. MagnaChartaUniversitatum) ‑ документ, покликаний відзначати університетські традиції і налагоджувати зв’язки між європейськими університетами, а також бути натхненням для відкриття університетів по всьому світу. Хартія закріплює основні цінності, права та обов’язки університету як ключового інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних орієнтирів.

18 вересня 1988р. під час урочистостей, присвячених 900-річчю Болонського університету‑ альма-матер європейської вищої освіти, ректори 430 університетів в урочистій обстановці у присутності багатьох представників громадськості, урядовців та духовенства підписали Велику хартію. Цей документ визначає фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. Метою хартії стало відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи.