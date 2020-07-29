На Охтирщині ввели карантинні обмеження через хворобу баранів 4 серпня 2020 року за участю спеціалістів Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Охтирській районній державній адміністрації з приводу оголошення ТОВ «Плодорозсадник» (с. Довжик, Охтирського району) неблагополучним щодо інфекційного епідидиміту баранів.

На засіданні комісії було затверджено План заходів по оздоровленню від інфекційного епідидиміту баранів в ТОВ «Плодорозсадник» та введено карантинні обмеження в ТОВ «Плодорозсадник».