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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17324

У Сумах затвердили інвестиційну програму водоканалу на 2021 рік

6 серпня відбулося відкрите обговорення щодо схвалення та затвердження інвестиційної програми КП “Міськводоканал” Сумської міської ради на 2021 рік .

Слухання пройшли за участю директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександра Журби, керівників підрозділів КП «Міськводоканал», які відповідають за питання розробки заходів інвестиційної програми, представників громади та журналістів.

Повідомлення щодо проведення відкритого обговорення було розміщене на офіційному сайті підприємства 22 липня 2020 року. Протягом 14 календарних днів зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб не надійшло. За результатами обговорення ухвалено рішення про затвердження інвестиційної програми КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 2021 рік.

Протокол відкритого обговорення направлено на розгляд до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 
Экономика КП «Горводоканал»
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