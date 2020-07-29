На Сумщині більше 46 тисяч осіб, які досягли 80-річного віку, отримають щомісячну допомогу

Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%=685 грн). Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).
Станом на 1 серпня 2020 року в області проживає більше 46 тис. осіб, які досягли 80-річного віку.
Наразі, державна соціальна допомога на догляд призначається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду
і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Зазначена допомога призначається органами соціального захисту населення після звернення вказаної категорії громадян з відповідними документами. При зверненні особа подає заяву та висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у сторонньому догляді, заповнює декларацію про доходи та майно та пред’являє паспорт громадянина України і довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Чисельність потребуючих у державній допомозі одиноких осіб буде опрацьовуватись місцевими органами соціального захисту населення по мірі надходження звернень за призначенням такої допомоги.