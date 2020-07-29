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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині більше 46 тисяч осіб, які досягли 80-річного віку, отримають щомісячну допомогу

Кабмін встановив порядок виплати щомісячної соцдопомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, її розмір становитиме 685 гривень.

Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%=685 грн). Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).

Станом на 1 серпня 2020 року в області проживає більше 46 тис. осіб, які досягли 80-річного віку.

Наразі, державна соціальна допомога на догляд призначається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду

і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або  Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Зазначена допомога призначається органами соціального захисту населення після звернення вказаної категорії громадян з відповідними документами. При зверненні особа подає заяву та висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у сторонньому догляді, заповнює декларацію про доходи та майно та пред’являє паспорт громадянина України і довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чисельність потребуючих у державній допомозі одиноких осіб буде опрацьовуватись місцевими органами соціального захисту населення по мірі надходження звернень за призначенням такої допомоги.

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