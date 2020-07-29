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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:28303

Под домашний арест отправили замначальника Госэкоинспекции Сумщины

Круглосуточный домашний арест до 1 октября 2020 года.

Такую меру пресечения выбрали заместителю начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александру Уварову 6 августа в Заречном суде Сум, пишет Суспільне.

Также он будет носить средство контроля. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки в 50 000 гривен.

Прокурор Марина Погребняк на заседании просила судью взять подозреваемого под стражу на 60 суток - до 3 октября. Адвокат Василий Матишинец выступил против. «Александр Уваров имеет жену и двух детей. У него - инвалидность III группы. Это указывает на то, что он не будет скрываться», - отметил он. По его словам, сейчас подозреваемый - болен: имеет повышенную температуру и бронхит. С 4 августа он не получает медицинскую помощь, сказал адвокат.

Право Александр Уваров
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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