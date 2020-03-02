Подробности вчерашней стрельбы в Курском микрорайоне

О шуме во дворе соседней многоэтажки и похожие на выстрелы резкие звуки в полицию сообщил обеспокоенный сумчанин. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции и дежурный экипаж патрульной полиции. Оперативники и следователи застали нескольких мужчин, один из которых имел ранение в живот.
Как установили правоохранители, имел место конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.
Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия.
Открыв стрельбу по людям, подвыпивший мужчина, причинил непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки 42-летнему сумчанину. Тот, в свою очередь, нанес стрелку несколько ударов, в результате которых вызванные медики кареты неотложной медицинской помощи диагностировали политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас «стрелок» задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Уже установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, и у мужчины есть все необходимые разрешения и документы.
Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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