Очередной рекорд: за сутки коронавирус подтвердился у 1 453 украинцев

В Украине третьи сутки подряд фиксируют рекорд по количеству выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили 1 453 больных. Об этом свидетельствуют данные мониторинга заболеваемости, представленные на сайте СНБО.
Таким образом, количество инфицированных Covid-19 в Украине достигло 78 261. В предыдущие сутки умерло 33 человека (всего 1852 с начала пандемии). Вылечиться от болезни удалось 43 055 пациентам (+531 в течение суток).
Covid-19 продолжают болеть 33 354 украинца. Еще у 132 951 человека есть подозрение на инфицирование коронавирусом.
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