Более 3 тысяч охотников на Сумщине из-за алиментных долгов не откроют для себя сезон охоты

Действительно, должным выполненные родительские обязанности являются залогом удачно проведенных выходных с любимым делом.
«Родители, позволяющие себе пренебрегать детским благосостоянием, непременно попадают в список граждан, перечень прав которых ограничивается постановлениями государственных исполнителей. Так, в начале августа 2020 не возьмут в руки оружие и не откроют для себя сезон охоты более 3000 охотников на Сумщине», - отметила Ирина Свистун, начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы).
Поэтому неплательщики, которые хотят уделить как можно больше времени популярному хобби, должны не медлить и начать погашение своих задолженностей.
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