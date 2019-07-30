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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56398

Более 3 тысяч охотников на Сумщине из-за алиментных долгов не откроют для себя сезон охоты

Вскоре уже сделают первые выстрелы и услышат запах пороха охотники, которые не накопили алиментный долг перед началом сезона охоты.

Действительно, должным выполненные родительские обязанности являются залогом удачно проведенных выходных с любимым делом.

«Родители, позволяющие себе пренебрегать детским благосостоянием, непременно попадают в список граждан, перечень прав которых ограничивается постановлениями государственных исполнителей. Так, в начале августа 2020 не возьмут в руки оружие и не откроют для себя сезон охоты более 3000 охотников на Сумщине», - отметила Ирина Свистун, начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы).

Поэтому неплательщики, которые хотят уделить как можно больше времени популярному хобби, должны не медлить и начать погашение своих задолженностей.

Право Алименты
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