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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30225

На Сумщине 636 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 7 августа на Сумщине 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек (Сумы - 16, Сумской р-н - 1, Конотоп - 3, Шостка - 3, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 6, Тростянец - 1, Белополье - 1, Кролевец - 2).

1 летальный случай зафиксировали в Сумах.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровел 391 человек, из них 10 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Ахтырка - 3, Середина-Будский р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 211 случаев заболевания (118 человек вылечились), в Сумском районе – 33 (23), г. Ахтырка - 59 (32), г. Конотоп - 33 (23), Конотопский район - 29 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 43 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 22 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 38 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 8 (5), Недригайловский район – 31 (1), г. Ромны – 27 (19), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 9 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (6).

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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