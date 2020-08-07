На Сумщине 636 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 7 августа на Сумщине 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек (Сумы - 16, Сумской р-н - 1, Конотоп - 3, Шостка - 3, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 6, Тростянец - 1, Белополье - 1, Кролевец - 2).

1 летальный случай зафиксировали в Сумах.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровел 391 человек, из них 10 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Ахтырка - 3, Середина-Будский р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 211 случаев заболевания (118 человек вылечились), в Сумском районе – 33 (23), г. Ахтырка - 59 (32), г. Конотоп - 33 (23), Конотопский район - 29 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 43 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 22 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 38 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 8 (5), Недригайловский район – 31 (1), г. Ромны – 27 (19), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 9 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (6).