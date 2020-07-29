Сумской газ в ТОП-4 по качеству в Украине Качество газа, который подавался потребителям в июле 2020-го года, даже выше, чем нормированное.

Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины», обнародованные 7 августа. По данным поставщика, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3). Самое высокое качество сгорания природного газа в июле, по данным Оператора ГТС, было в Ивано-Франковской, Харьковской и Донецкой областях. Самое низкое - в Полтавской, Львовской и Черниговской. Сумщина на 4-ом месте – 8297 ккал/м3.