СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах антиукраинского интернет-провокатора, который через социальные сети призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

По данным СБУ, бывший украинский военный после отставки, нарушив присягу, призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения на Донбассе.

Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

Во время обысков у отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.