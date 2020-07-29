СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине

По данным СБУ, бывший украинский военный после отставки, нарушив присягу, призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения на Донбассе.
Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.
Во время обысков у отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.