На Сумщине за неделю в два раза возросло число новых заболевших коронавирусом Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, за последнюю неделею ситуация резко обострилась. За неделю, с 31 июля по 6 августа, на Сумщине подтвержден 151 случай коронавируса. Это антирекорд за весь период эпидемии. По сравнению с предыдущей неделей, это почти в два раза больше – тогда было 88 новых случаев.

Больше всего случаев за неделю было в Сумах – 60, Ахтырке – 24, Недригайловском районе – 19.

Среди заболевших 12 детей и 8 медработников.