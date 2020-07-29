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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33850

Где на Сумщине самый высокий показатель инцидентности по коронавирусу

Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, интенсивный показатель заболевания или показатель инцидентности на прошлой неделе составлял почти 14 на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель за все время наблюдения. Случаи заболевания были зарегистрированы на 15 административных территориях. Больше всего случаев за неделю было в Сумах – 60, Ахтырке – 24, Недригайловском районе – 19.

Самый высокий показатель инцидентности в Недригайлове – 107,9 на 100 тыс. населения, в Ахтырке – 50,67, в Середина-Будском районе – 49,97, в Сумах – 22,6.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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