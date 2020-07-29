Где на Сумщине самый высокий показатель инцидентности по коронавирусу Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, интенсивный показатель заболевания или показатель инцидентности на прошлой неделе составлял почти 14 на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель за все время наблюдения. Случаи заболевания были зарегистрированы на 15 административных территориях. Больше всего случаев за неделю было в Сумах – 60, Ахтырке – 24, Недригайловском районе – 19.

Самый высокий показатель инцидентности в Недригайлове – 107,9 на 100 тыс. населения, в Ахтырке – 50,67, в Середина-Будском районе – 49,97, в Сумах – 22,6.