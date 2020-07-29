На Сумщине загруженность коек ковидными больными перевалила за 10% Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, коэффициент выявления случаев - 7,32%, загруженность коек - 11,6% (предыдущая неделя - 9,6%). Охват тестированием ПЦР и ИФА 83,74 на 100 тыс. населения, самый высокий за все время (предыдущая неделя - 57,49).