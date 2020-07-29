На Сумщине дали 4 года организатору незаконной переправки нелегала через границу Приговором суда утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором прокуратуры Сумской области и обвиняемым в незаконной переправке нелегала через государственную границу.

Мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и приговорили к 4 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый за 1000 долларов США организовал переправку на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления вблизи пгт Угроеды Краснопольського района 28 апреля 2020 года иностранца и сопровождающего задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Сумской области совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.

Следует отметить, что сообщник обвиняемого, который сопровождал иностранца, уже отбывает наказание - он осужден к 2 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.