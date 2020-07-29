На Сумщине болеет COVID-19 детей в полтора раза больше, чем в среднем по Украине Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, всего 636 с начала эпидемии, в том числе 66 детей (10,3%, в Украине 7%) и 49 медработников (7,4%, ниже среднеукраинского - 12,6%). Выздоровело 391, или 61,5% от заболевших (в Украине 55%). Продолжают лечиться 236 больных, из них в стационарах 70 человек, это почти 30%. Остальные получают лечение амбулаторно в режиме самоизоляции.

За последнюю неделею умерла одна пациентка. Всего на Сумщине 9. Показатель - 1,4% (2,37% в Украине).