Сколько тестов на коронавирус провели на Сумщине Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, в Сумском областном лабораторном центре за все время эпидемии провлеи больше 19 тысяч ПЦР-тестов, в в 18 учреждениях области, где делают ИФА-тестирвоание на антитела, - больше 24 тысяч.