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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20234

В Сумах прошел чемпионат области по летнему биатлону

Областное первенство среди юниоров, юниорок, юношей и девушек проходило на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Токарях с 4 по 6 августа.

Участие приняли 96 участников из разных уголков региона. Лучших среди спортсменов определяли в двух дисциплинах: спринте на лыжероллерах и спринте-кроссе. Это были отборочные соревнования на чемпионат Украины, который начнется 23 августа в Чернигове

Призеры соревнований

1-й день (спринт на лыжероллерах)

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1 - Кошман Владимир (ШВСМ)

2 - Буров Богдан (ШВСМ)

3 - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юниорки (2000 г.р. и старше)

1 - Ермакова Виктория (ШВСМ)

2 - Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, «Динамо»)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1 - Родителев Александр (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

2 - Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

3 - Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1 - Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2 - Мартыненко Ева (ШВСМ, «Динамо»)

3 - Чмут Анастасия («Динамо»)

Юноши (2003-2004 г.р.)

1 - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)

2 - Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

3 - Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1 - Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

2 - Мурза Екатерина (ШВСМ)

3 - Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ)

Юноши (2005-2006 г.р.)

1 - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2 - Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)

3 - Грущак Николай (РЦ ЗВС)

Девушки (2005-2006 г.р.)

1 - Приходько Ксения (РДЮСШ)

2 - Шелухина Анна (РЦ ЗВС)

3 - Шевченко Ирина (ОЛИСП «Барса»)

2-й день (спринт-кросс)

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1 - Кошман Владимир (ШВСМ)

2 - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3 - Бойко Андрей (РЦ ЗВС)

Юниорки (2000 г.р. и старше)

1 - Ермакова Виктория (ШВСМ)

2 - Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, «Динамо»)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1 - Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

2 - Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

3 - Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1 - Мартыненко Ева (ШВСМ, «Динамо»)

2 - Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юноши (2003-2004 г.р.)

1 - Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

2 - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)

Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

Девушки (2003-2004 г.р.)

1 - Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ)

2 - Мурза Екатерина (ШВСМ)

3 - Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

Юноши (2005-2006 г.р.)

1 - Иржавский Станислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

2 - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3 - Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)

Девушки (2005-2006 г.р.)

1 - Пуцко Полина (ШВСМ)

2 - Стетюха Яна (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

3 - Громак Диана (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Следующие соревнования на Сумщине запланированы на 14-16 августа. Состоится всеукраинская первенство по летнему биатлону памяти МСМК Романа Звонкова. Уровень соревнований будет выше, поэтому по их результатам сформируют сборную области окончательно, сообщает сайт Федерации биатлона Сумщины.

Спорт Летний биатлон
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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