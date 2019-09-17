В Сумах прошел чемпионат области по летнему биатлону

Участие приняли 96 участников из разных уголков региона. Лучших среди спортсменов определяли в двух дисциплинах: спринте на лыжероллерах и спринте-кроссе. Это были отборочные соревнования на чемпионат Украины, который начнется 23 августа в Чернигове
Призеры соревнований
1-й день (спринт на лыжероллерах)
Юниоры (2000 г.р. и старше)
1 - Кошман Владимир (ШВСМ)
2 - Буров Богдан (ШВСМ)
3 - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС, г. Глухов)
Юниорки (2000 г.р. и старше)
1 - Ермакова Виктория (ШВСМ)
2 - Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, «Динамо»)
Юноши (2001-2002 г.р.)
1 - Родителев Александр (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
2 - Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
3 - Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)
Девушки (2001-2002 г.р.)
1 - Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2 - Мартыненко Ева (ШВСМ, «Динамо»)
3 - Чмут Анастасия («Динамо»)
Юноши (2003-2004 г.р.)
1 - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)
2 - Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
3 - Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)
Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)
1 - Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)
2 - Мурза Екатерина (ШВСМ)
3 - Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ)
Юноши (2005-2006 г.р.)
1 - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2 - Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)
3 - Грущак Николай (РЦ ЗВС)
Девушки (2005-2006 г.р.)
1 - Приходько Ксения (РДЮСШ)
2 - Шелухина Анна (РЦ ЗВС)
3 - Шевченко Ирина (ОЛИСП «Барса»)
2-й день (спринт-кросс)
Юниоры (2000 г.р. и старше)
1 - Кошман Владимир (ШВСМ)
2 - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3 - Бойко Андрей (РЦ ЗВС)
Юниорки (2000 г.р. и старше)
1 - Ермакова Виктория (ШВСМ)
2 - Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, «Динамо»)
Юноши (2001-2002 г.р.)
1 - Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
2 - Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
3 - Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)
Девушки (2001-2002 г.р.)
1 - Мартыненко Ева (ШВСМ, «Динамо»)
2 - Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
Юноши (2003-2004 г.р.)
1 - Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
2 - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)
Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)
Девушки (2003-2004 г.р.)
1 - Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ)
2 - Мурза Екатерина (ШВСМ)
3 - Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)
Юноши (2005-2006 г.р.)
1 - Иржавский Станислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
2 - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3 - Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)
Девушки (2005-2006 г.р.)
1 - Пуцко Полина (ШВСМ)
2 - Стетюха Яна (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
3 - Громак Диана (РЦ ЗВС, г. Глухов)
Следующие соревнования на Сумщине запланированы на 14-16 августа. Состоится всеукраинская первенство по летнему биатлону памяти МСМК Романа Звонкова. Уровень соревнований будет выше, поэтому по их результатам сформируют сборную области окончательно, сообщает сайт Федерации биатлона Сумщины.
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