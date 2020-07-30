В сумской полиции зафиксировали случай коронавируса

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. В Сумской мэрии информацию подтвердили, однако за деталями порекомендовали обратиться в отдел коммуникации ГУНП в Сумской области. Сейчас ждем комментарий его начальника.
Министерство здравоохранения обновило перечень «красных», «оранжевых» и «желтых» зон в Украине, по которому, в частности в «красную» зону попал Харьков...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...