В сумской полиции зафиксировали случай коронавируса Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что у сотрудника Сумского городского отдела полиции на Первомайской обнаружили коронавирус.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. В Сумской мэрии информацию подтвердили, однако за деталями порекомендовали обратиться в отдел коммуникации ГУНП в Сумской области. Сейчас ждем комментарий его начальника.