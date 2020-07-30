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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38184

На Сумщині служба зайнятості готує до опалювального сезону операторів котельні

Сумська обласна служба зайнятості, організовуючи професійне навчання безробітних, керується багатьма чинниками, основними з яких є подальше успішне працевлаштування, сезонна потреба ринку праці, підвищення конкурентоспроможності шукачів роботи на ринку праці.

Щорічно з наближенням опалювального сезону служба зайнятості здійснює професійне навчання безробітних за професіями «Оператор котельні»  та «Машиніст (кочегар) котельні». Цьогоріч вже 73 зареєстрованих безробітних з Глухова, Кролевця, Лебедина, Конотопа, Ромнів, Ямполя, Шостки та Сумрозпочали навчання за вказаними професіями.

З метою отримання допуску до роботи вже сформовані й приступили до навчання перші групи слухачів короткотермінових курсів за напрямами: «Дотримання правил безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на газоподібному паливі», «Дотримання безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на твердому паливі».Навчання проводяться у всіх центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості й планується залучити до них майже півтори тисячі безробітних.

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праціслужба зайнятості надає можливість зареєстрованим безробітнимз економічною освітою пройти навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації». Вони мають можливість освоїтикомп’ютерні програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro» та «М.Е.Doc».Наразі чергова група слухачів вже опановує бухгалтерський фах, якічерез два з половиною місяці працюватимутьна підприємствах області з більш високою заробітною платою.

Отже, служба зайнятості прикладає зусиль не тільки до збільшення кількісного показника працевлаштування, а й до підвищення його якісних складових.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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