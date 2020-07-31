Двое жителей Сумщины пытались избежать админответственности, предложив полицейским деньги

Чтобы избежать составления административных материалов и дальнейшего их рассмотрения в суде, 25-летний глуховчанин предложил работнику сектора реагирования патрульной полиции Глуховского отдела полиции 200 долларов США неправомерной выгоды.
Подобным образом пытался избежать административной ответственности и 56-летний житель Кролевца. Мужчина предложил 10 000 гривен и талоны на 50 литров горючего руководителю подразделения патрульной полиции Кролевецкого отделения полиции.
В обоих случаях правоохранители отказались от денег, и вызвали следственно-оперативные группы для документирования обоих противоправных фактов.
В отношении граждан составлены административные протоколы в соответствии с ст. 178 КУоАП (распитие спиртного в общественных местах) и ст. 130 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По фактам предложения неправомерной выгоды должностным лицам открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст. 369 УК Украины. И теперь любителям алкоголя придется не только заплатить немалые штрафы, но и ответить перед судом за совершенные преступления.
Работники полиции вновь призывают граждан быть ответственными в своих поступках, понимать их последствия, и в случае допущенных нарушений - ответить за это в предусмотренном законом порядке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.