Как свидетельствуют обновленные данные карты эпидемических показателей на уровне районов и городов, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по состоянию на 7 августа имеют:
- г. Харьков.
- Костопольский район Риввенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается в:
- г. Черновцы
- Волынской области - Луцк, Луцкий и Любешивский районы;
- Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск и Городенковский район;
- Ривненской области - в Ривненском районе.
- Львов
«Желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается в:
- Волынской области - в городах: Владимир-Волынский, Нововолынск, в Киверцевском и Маневичском районах;
- Житомирской области - в городах Житомир, Бердичев, в районах - Житомирском, Любарском, Пулинском и Романовском;
- Закарпатской области - в городах Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп; в районах: Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Межгорском, Мукачевском, Перечинском, Раховском, Свалявском, Тячевском, Ужгородском и Хустском.
- Ивано-Франковской области - в г. Калуш, Коломыя; в районах - Кольском, Коломыйском, Косовском, Снятинском и Тисменицком;
- Ривненской области - в г. Дубно; в районах: Гощанском и Здолбуновском.
- Хмельницкой область - в Хмельницьком; в районах: Белогорском, Волочиском, Красиловском, Теофипольском, Чемеровецком.
- Тернопольской области - в Бережанском, Гусятинском, Козивском, Лановецком, Чертковском районах;
- Черновицкой области - в г. Новоднестровск; в районах: Выжницком, Герцаевском, Глыбокском, Заставнивском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком и Хотинском.
- Черниговской области - г. Прилуки, Нежин; в районах: Боровичском, Нежинском, Прилуцком, Носовском и Козелецком, пишет Суспільне.
Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что у сотрудника Сумского городского отдела полиции на Первомайской обнаружили коронавирус....
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...