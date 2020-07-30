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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00327

Минздрав обновил перечень «красных» зон. Сумщина пока в «зеленой»

Министерство здравоохранения обновило перечень «красных», «оранжевых» и «желтых» зон в Украине, по которому, в частности в «красную» зону попал Харьков и Костопольский район Ривненской области. Зато, Тернополь из нее исчез и стал «зеленым».

Как свидетельствуют обновленные данные карты эпидемических показателей на уровне районов и городов, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по состоянию на 7 августа имеют:

- г. Харьков.

- Костопольский район Риввенской области;

- Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается в:

- г. Черновцы

- Волынской области - Луцк, Луцкий и Любешивский районы;

- Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск и Городенковский район;

- Ривненской области - в Ривненском районе.

- Львов

«Желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается в:

- Волынской области - в городах: Владимир-Волынский, Нововолынск, в Киверцевском и Маневичском районах;

- Житомирской области - в городах Житомир, Бердичев, в районах - Житомирском, Любарском, Пулинском и Романовском;

- Закарпатской области - в городах Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп; в районах: Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Межгорском, Мукачевском, Перечинском, Раховском, Свалявском, Тячевском, Ужгородском и Хустском.

- Ивано-Франковской области - в г. Калуш, Коломыя; в районах - Кольском, Коломыйском, Косовском, Снятинском и Тисменицком;

- Ривненской области - в г. Дубно; в районах: Гощанском и Здолбуновском.

- Хмельницкой область - в Хмельницьком; в районах: Белогорском, Волочиском, Красиловском, Теофипольском, Чемеровецком.

- Тернопольской области - в Бережанском, Гусятинском, Козивском, Лановецком, Чертковском районах;

- Черновицкой области - в г. Новоднестровск; в районах: Выжницком, Герцаевском, Глыбокском, Заставнивском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком и Хотинском.

- Черниговской области - г. Прилуки, Нежин; в районах: Боровичском, Нежинском, Прилуцком, Носовском и Козелецком, пишет Суспільне.

Общество Карантин Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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