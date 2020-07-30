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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09203

У Сумах втретє пройде фізкультурно-оздоровчий захід «Не лінуйся! Рухайся!»

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом з комунальним закладом Сумської облради «Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету у Сумській області продовжують впроваджувати відкриті мультиспортивні простори в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».

Цієї суботи, 8 серпня, о 12:00 сумчан чекають у Сумському міському парку відпочинку ім. І.М. Кожедуба (біля колеса огляду) на заході, що передбачає організацію тренувань з тренерами, спортсменами, спортивними федераціями з метою залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом та пропагандою здорового способу життя.

Суботню руханку та тренування на відкритому повітрі для всіх охочих проведе тренер фітнес-центру VIRTUS, переможець всеукраїнських змагань у спортивній дисципліні CrossFit – Ігор Скиба.

А на території «Екстрим-парку» вихованці Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Чемпіон» під керівництвом тренерів-викладачів Світлани Каравай та Віталія Нацика спільно з хореографами «Дитячої Ліги фігурного катання на роликових ковзанах у Сумській області» - Дар’єю Слабко та Анастасією Доценко продемонструють показові виступи від шоу-гурту «UNSTOPPABLE».

Якщо Ви чи Ваша дитина добре стоїть на ковзанах чи роликах, то вже цієї суботи у Вас є гарна нагода спробувати попрацювати зі справжніми професіоналами та отримати купу гарних емоцій!

Спорт
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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