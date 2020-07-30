У Сумах втретє пройде фізкультурно-оздоровчий захід «Не лінуйся! Рухайся!» Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом з комунальним закладом Сумської облради «Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету у Сумській області продовжують впроваджувати відкриті мультиспортивні простори в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».

Цієї суботи, 8 серпня, о 12:00 сумчан чекають у Сумському міському парку відпочинку ім. І.М. Кожедуба (біля колеса огляду) на заході, що передбачає організацію тренувань з тренерами, спортсменами, спортивними федераціями з метою залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом та пропагандою здорового способу життя.

Суботню руханку та тренування на відкритому повітрі для всіх охочих проведе тренер фітнес-центру VIRTUS, переможець всеукраїнських змагань у спортивній дисципліні CrossFit – Ігор Скиба.

А на території «Екстрим-парку» вихованці Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Чемпіон» під керівництвом тренерів-викладачів Світлани Каравай та Віталія Нацика спільно з хореографами «Дитячої Ліги фігурного катання на роликових ковзанах у Сумській області» - Дар’єю Слабко та Анастасією Доценко продемонструють показові виступи від шоу-гурту «UNSTOPPABLE».

Якщо Ви чи Ваша дитина добре стоїть на ковзанах чи роликах, то вже цієї суботи у Вас є гарна нагода спробувати попрацювати зі справжніми професіоналами та отримати купу гарних емоцій!