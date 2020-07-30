На Сумщине правоохранители вернули домой заблудившегося подростка Происшествие произошло в Шостке сегодня утром. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции во время патрулирования улиц райцентра увидели подростка, который находился без сопровождения взрослых. Парень не мог объяснить кто он, где живет, и, очевидно, нуждался в помощи.

Правоохранители забрали парня в отделение и передали коллегам из ювенальной превенции. Поскольку ранее он неоднократно убегал из дома, то полицейские его хорошо знали. Это местный 12-летний парень, у которого есть недостатки психического здоровья.

Прибыв по адресу, где проживает семья подростка, сотрудники полиции застали его мать еще спящей. Женщина даже не подозревала, что сын гуляет по городу. Соседи рассказали, что накануне она вместе с друзьями употребляла спиртные напитки, поэтому и не услышала, как парень ушел из комнаты общежития.

В полиции говорят: в этом году 42-летняя гражданка уже дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. И каждый раз она обещала полицейским уделять больше внимания своему единственному сыну.

Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу, составили на нее очередной административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», и проинформировали об этом случае социальные службы города - для дальнейшего соответствующего реагирования, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.