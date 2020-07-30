Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1648

На Сумщине правоохранители вернули домой заблудившегося подростка

Происшествие произошло в Шостке сегодня утром. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции во время патрулирования улиц райцентра увидели подростка, который находился без сопровождения взрослых. Парень не мог объяснить кто он, где живет, и, очевидно, нуждался в помощи.

Правоохранители забрали парня в отделение и передали коллегам из ювенальной превенции. Поскольку ранее он неоднократно убегал из дома, то полицейские его хорошо знали. Это местный 12-летний парень, у которого есть недостатки психического здоровья.

Прибыв по адресу, где проживает семья подростка, сотрудники полиции застали его мать еще спящей. Женщина даже не подозревала, что сын гуляет по городу. Соседи рассказали, что накануне она вместе с друзьями употребляла спиртные напитки, поэтому и не услышала, как парень ушел из комнаты общежития.

В полиции говорят: в этом году 42-летняя гражданка уже дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. И каждый раз она обещала полицейским уделять больше внимания своему единственному сыну.

Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу, составили на нее очередной административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», и проинформировали об этом случае социальные службы города - для дальнейшего соответствующего реагирования, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 636 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
В Cумах первая смерть от COVID-19
Вчера 17:46
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
На Сумщине правоохранители вернули домой заблудившегося подростка
Сегодня 14:16
У Сумах втретє пройде фізкультурно-оздоровчий захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 14:09
Минздрав обновил перечень «красных» зон. Сумщина пока в «зеленой»
Сегодня 14:00
На Сумщині служба зайнятості готує до опалювального сезону операторів котельні
Сегодня 13:38
В сумской полиции зафиксировали случай коронавируса
Сегодня 13:23
В Сумах прошел чемпионат области по летнему биатлону
Сегодня 13:20
В Сумском роддоме 6 заболевших COVID-19
Сегодня 12:20
Сколько тестов на коронавирус провели на Сумщине
Сегодня 12:09
view counter

Статьи

На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
Сегодня 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.