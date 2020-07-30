Мэр Сум пообещал за три года отремонтировать все тротуары В течение следующих трех лет в городе должны быть отремонтированы все тротуары.

Нормальная практика для сумских коммунальщиков: раздолбать тротуар во время ремонта дороги или наоборот

Об этом во время выездного брифинга сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

«Жители ждут не только ремонта дорог, но и ремонта пешеходных дорожек, дворовых территорий и межквартальных дорог. Далее будем планировать работу уже не на один год. Думаю, что в течение следующих трех лет в нашем городе не должно быть неотремонтированных тротуаров», - отметил городской глава.

Как отметил мэр, в этом году на ремонт тротуаров в городе было выделено 16 млн гривен. Работы ведутся на ул. Харьковская, пр-те М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Ильинская, и ул. Роменская. В дальнейшем, тротуары планируют обустраивать на пр-те Курский (от перехода к рынку), ул. Металлургов, на ул. Р. Атаманюка и других.

Глава Сум заметил, что при ремонте пешеходных дорог, в основном, используют асфальтовое покрытие. Там, где коммуникации нужно будет заменять через 2-4 года, используют тротуарную плитку. Особое внимание в данном вопросе обращают на центр города, - здесь пешеходные дорожки устраивают плиткой ООО «Керамейя».

Напомним: уже 7-й год мэр Сум поставил задачу отремонтировать все подходы к школам, детсадам и больницам. Однако обещанного сумчане уже 7 лет ждут…