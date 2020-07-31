Сообщено о подозрении сумчанину, который в свой день рождения стрелял в соседей Сумской местной прокуратурой 7 августа сообщено о подозрении 51-летнему сумчанину, который стрелял в соседей.

Событие произошло 6 августа в 21-20, на ул. Романа Атаманюка в г. Сумы. Подозреваемый праздновал свой день рождения. В это время во дворе многоэтажки его соседи чинили автомобиль. Подозреваемый требовал, чтобы мужчины прекратили шуметь. Те ответили, что до 23 часов имеют на это законное право. Между оппонентами возникла ссора, во время которой подозреваемый достал травматический пистолет и трижды выстрелил в одного из мужчин. У пострадавшего ранения грудной клетки, левого плеча и передней брюшной стенки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Уже установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, и у мужчины есть все необходимые разрешения и документы. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.