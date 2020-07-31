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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50153

Сумской облсовет присоединился к Меморандуму по созданию международного медицинского кластера

Сегодня, 7 августа, глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной, Корейской Республикой, Соединенными Штатами Америки, Польшей, Израилем и Ирландией, целью которого является организация сотрудничества сторон по реализации совместного проекта создания международного медицинского кластера на территории Украины.

Присоединится к нему и Сумщина. Деятельность сторон в рамках проекта будет направлена на усиление совместных возможностей на развитие украинской и мировой системы здравоохранения, в том числе в борьбе с COVID-19 и последствиями ее пандемии, а также на профилактику распространения аналогичных вирусных заболеваний в будущем.

Необходимость подписания Меморандума между сторонами была достигнута благодаря переговорам на высшем уровне. В рамках совместной деятельности стороны смогут проводить научные разработки, привлекать и беспрепятственно поставлять средства индивидуальной защиты от COVID-19, налаживать местное производство таких средств, внедрять технологические платформы лучшего взаимодействия научных, общественных, медицинских учреждений и органов власти, поддержать внедрение инновационных технологий и решений в области здравоохранения, в том числе цифровое здоровья, развивать международное сотрудничество.

Кроме Сумского областного совета от Сумщины к данному Меморандуму присоединился Сумской государственный университет и руководитель проекта создания международного медицинского кластера в Сумской области Дмитрий Живицкий.

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