Сумской облсовет присоединился к Меморандуму по созданию международного медицинского кластера Сегодня, 7 августа, глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной, Корейской Республикой, Соединенными Штатами Америки, Польшей, Израилем и Ирландией, целью которого является организация сотрудничества сторон по реализации совместного проекта создания международного медицинского кластера на территории Украины.

Присоединится к нему и Сумщина. Деятельность сторон в рамках проекта будет направлена на усиление совместных возможностей на развитие украинской и мировой системы здравоохранения, в том числе в борьбе с COVID-19 и последствиями ее пандемии, а также на профилактику распространения аналогичных вирусных заболеваний в будущем.

Необходимость подписания Меморандума между сторонами была достигнута благодаря переговорам на высшем уровне. В рамках совместной деятельности стороны смогут проводить научные разработки, привлекать и беспрепятственно поставлять средства индивидуальной защиты от COVID-19, налаживать местное производство таких средств, внедрять технологические платформы лучшего взаимодействия научных, общественных, медицинских учреждений и органов власти, поддержать внедрение инновационных технологий и решений в области здравоохранения, в том числе цифровое здоровья, развивать международное сотрудничество.

Кроме Сумского областного совета от Сумщины к данному Меморандуму присоединился Сумской государственный университет и руководитель проекта создания международного медицинского кластера в Сумской области Дмитрий Живицкий.