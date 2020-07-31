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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:50193

Адвокат - о задержании замначальника экоинспекции в Сумах: «Получил телесные повреждения»

Заместитель начальника Госэкоинспекции Сумщины Александр Уваров получил телесные повреждения при задержании.

Об этом во время судебного заседании 6 августа сказал его адвокат Василий Матишинец, пишет Суспільне.

Теперь он пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Напомним: 6 августа Александру Уварову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 октября. Его подозревают в получении взятки в сумме 50 000 гривен.

По версии следствия, деньги просил, чтобы не фиксировать нарушения, выявленные при проверке ООО «Керамейя».

«Никаких актов не подписывал, это вообще не относится к моим профессиональных обязанностям", - сказал в зале суда Александр Уваров.

Именно домашний арест для Александра Уварова просил его адвокат. Прокурор областной прокуратуры Марина Погребняк в зале суда предоставила обоснование о взятии Александра Уварова под стражу на 60 суток, до 3 октября.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, сейчас в прокуратуре решают, будут ли обжаловать решение суда.

Право Александр Уваров
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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