Адвокат - о задержании замначальника экоинспекции в Сумах: «Получил телесные повреждения»

Об этом во время судебного заседании 6 августа сказал его адвокат Василий Матишинец, пишет Суспільне.
Теперь он пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Напомним: 6 августа Александру Уварову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 октября. Его подозревают в получении взятки в сумме 50 000 гривен.
По версии следствия, деньги просил, чтобы не фиксировать нарушения, выявленные при проверке ООО «Керамейя».
«Никаких актов не подписывал, это вообще не относится к моим профессиональных обязанностям", - сказал в зале суда Александр Уваров.
Именно домашний арест для Александра Уварова просил его адвокат. Прокурор областной прокуратуры Марина Погребняк в зале суда предоставила обоснование о взятии Александра Уварова под стражу на 60 суток, до 3 октября.
По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, сейчас в прокуратуре решают, будут ли обжаловать решение суда.
Круглосуточный домашний арест до 1 октября 2020 года....
4 августа, около 21.00 к дому на улице Толстого, что на Луке, прибыли правоохранители, чтобы провести неотложные следственные действия в...
Прокуратурой Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды одним из руководителей Государственной экологической инспекции...
Сегодня, 4 августа, в рамках уголовного производства, связанного со взяточничеством, правоохранители задержали заместителя начальника Управления Госэкоинспекции в Сумской области Александра...