Адвокат - о задержании замначальника экоинспекции в Сумах: «Получил телесные повреждения» Заместитель начальника Госэкоинспекции Сумщины Александр Уваров получил телесные повреждения при задержании.

Об этом во время судебного заседании 6 августа сказал его адвокат Василий Матишинец, пишет Суспільне.

Теперь он пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Напомним: 6 августа Александру Уварову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 октября. Его подозревают в получении взятки в сумме 50 000 гривен.

По версии следствия, деньги просил, чтобы не фиксировать нарушения, выявленные при проверке ООО «Керамейя».

«Никаких актов не подписывал, это вообще не относится к моим профессиональных обязанностям", - сказал в зале суда Александр Уваров.

Именно домашний арест для Александра Уварова просил его адвокат. Прокурор областной прокуратуры Марина Погребняк в зале суда предоставила обоснование о взятии Александра Уварова под стражу на 60 суток, до 3 октября.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, сейчас в прокуратуре решают, будут ли обжаловать решение суда.