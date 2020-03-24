Стрельба в Сумах: стрелявший – в больнице, подстреленного отпустили из больницы (видео) Сумчанина, в которого, по версии полиции, стреляли 6 августа вечером в Курском микрорайоне, отпустили из больницы домой. Мужчина, который выстрелил в него, продолжает лечение.

Об этом Суспільному сообщил ортопед-травматолог областной больницы Александр Антонов. Именно в это заведение госпитализировали обоих участников конфликта после стрельбы.

«Пациента обследовал торакальный хирург, ортопед-травматолог. Ему оказали неотложную медицинскую помощь: вправление автоматического вывиха в правом локтевом суставе, наложили гипсовую шину», - рассказал врач о состоянии стрелявшего.

По его словам, пациента транспортировали для дальнейшего лечения в 5-ю городскую больницу. «Диагноз там обширный, есть и ушибы мягких тканей теменной области, и закрытая травма грудной клетки, но превалирует патология - ортопедо-травматологическая, это та, по которой мы оказали помощь», - добавил он.

По версии следствия, конфликт возник между жителями соседних домов: 55-летним гражданином и несколькими мужчинами, которые во дворе ремонтировали машину. Он стрелял из пистолета и ранил в живот 42-летнего сумчанина. Тот нанес несколько ударов мужчине, который стрелял. Правоохранители установили, что оружие принадлежит задержанному: у мужчины есть все необходимые разрешения и документы. Следователи квалифицировали его действия как хулиганство.