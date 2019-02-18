Депутаты Сумского облсовета хотят уволить замглавы облсовета

Сегодня, 7 августа, глава облсовета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Единственным вопросом будет увольнение его зама Татьяны Головко. Об созыве сессии подали требование 32 депутата облсовета.
Сессия назначена на 16.00.
Напомним6 на предыдущем заседании была распущена фракция Радикальной партии Украины, от которой избиралась Татьяна Головко.
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