Депутаты Сумского облсовета хотят уволить замглавы облсовета В субботу, 8 августа, в Сумах пройдет внеочередная сессия областного совета.

Сегодня, 7 августа, глава облсовета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Единственным вопросом будет увольнение его зама Татьяны Головко. Об созыве сессии подали требование 32 депутата облсовета.

Сессия назначена на 16.00.

Напомним6 на предыдущем заседании была распущена фракция Радикальной партии Украины, от которой избиралась Татьяна Головко.