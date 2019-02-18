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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:07324

Депутаты Сумского облсовета хотят уволить замглавы облсовета

В субботу, 8 августа, в Сумах пройдет внеочередная сессия областного совета.

Сегодня, 7 августа, глава облсовета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Единственным вопросом будет увольнение его зама Татьяны Головко. Об созыве сессии подали требование 32 депутата облсовета.

Сессия назначена на 16.00.

Напомним6 на предыдущем заседании была распущена фракция Радикальной партии Украины, от которой избиралась Татьяна Головко.

Политика Татьяна Головко
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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