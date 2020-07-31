На Сумщине плюс 17 заболевших коронавирусом На утро 8 августа на Сумщине уже 653 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки лабораторно подтверждено 17 случаев. У 8 человек подтверждено выздоровление – всего таких 399. За все время пандемии умерло 9 человек с COVID-19.