В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом На утро 8 августа в Украине уже 79750 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки лабораторно подтверждено 1489 случаев. У 600 человек подтверждено выздоровление – всего таких 43655. Умерло за сутки 27 человек – всего за все время пандемии умерло 1879 человек с COVID-19.