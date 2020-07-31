В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

За последние сутки лабораторно подтверждено 1489 случаев. У 600 человек подтверждено выздоровление – всего таких 43655. Умерло за сутки 27 человек – всего за все время пандемии умерло 1879 человек с COVID-19.
Министерство здравоохранения обновило перечень «красных», «оранжевых» и «желтых» зон в Украине, по которому, в частности в «красную» зону попал Харьков...
Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что у сотрудника Сумского городского отдела полиции на Первомайской обнаружили коронавирус....
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...