На Сумщине междугородняя маршрутка насмерть сбила пешехода Происшествие произошло 7 августа, около 21.00, в селе Вильшана Недригайловского района, на автотрассе Киев-Сумы-Юнаковка.

Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» допустил наезд на пешехода - местный 48-летний житель внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.

Предварительно, водитель был трезв. Микроавтобус с места ДТП изъят и помещен на спецплощадку хранения транспортных средств.

Следователи Недригайловского отделения полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.