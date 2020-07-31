Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58904

На Сумщине междугородняя маршрутка насмерть сбила пешехода

Происшествие произошло 7 августа, около 21.00, в селе Вильшана Недригайловского района, на автотрассе Киев-Сумы-Юнаковка.

Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» допустил наезд на пешехода - местный 48-летний житель внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.

Предварительно, водитель был трезв. Микроавтобус с места ДТП изъят и помещен на спецплощадку хранения транспортных средств.

Следователи Недригайловского отделения полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
view counter

Новости

В Сумах снова перекроют перекресток Лушпы-Харьковская-Прокофьева (маршруты общественного транспорта)
Вчера 15:48
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
В Сумах у пенсионера украли 300 тысяч
Сегодня 13:05
На Сумщине междугородняя маршрутка насмерть сбила пешехода
Сегодня 12:58
На Сумщине 653 случая коронавируса: подробности
Сегодня 10:54
В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 09:06
На Сумщине плюс 17 заболевших коронавирусом
Сегодня 09:01
Депутаты Сумского облсовета хотят уволить замглавы облсовета
Вчера 22:07
Стрельба в Сумах: стрелявший – в больнице, подстреленного отпустили из больницы (видео)
Вчера 21:57
Адвокат - о задержании замначальника экоинспекции в Сумах: «Получил телесные повреждения»
Вчера 21:50
Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце
Вчера 17:51
view counter

Статьи

До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
Вчера 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
Вчера 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
Вчера 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.