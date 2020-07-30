В Сумах у пенсионера украли 300 тысяч

Сам пострадавший говорит, что женщины очень просили не столько за себя, как за маленького мальчика, который был вместе с ними. А когда ушли, он обнаружил пропажу из тайника пакета наличности.
В полиции по факту кражи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины и ведут поиски воровок.
Полицейские снова предостерегают граждан быть осмотрительными, и помнить, что излишнее доверие может дорого стоить. Не следует впускать в свое жилище неизвестных людей, кем бы они ни назывались и под каким бы предлогом не пытались войти в ваш дом. В данном случае пожилой человек стал жертвой «классической» воровской схемы - пока одна женщина отвлекала внимание на себя и ребенка, другая быстро обыскала его жилище и опустошила семейный тайник.
Полицейские предупреждают: чтобы добраться чужих сбережений, воры могут использовать любой повод, чтобы зайти в ваш дом - перепеленать ребенка, напиться воды, предложить по сниженным ценам продукты питания или приобрести старую бытовую технику или пух-перо и т.д.
Правоохранители советуют гражданам предупредить о подобных схемах пожилых родственников, и предостеречь, что в случае подобных «визитов» те звонили или им, или сразу на «горячую» круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Следователи доказали причастность двух жителей райцентра к совершению десяти краж личного имущества граждан....
Правоохранители Сумщины задержали группу из четырех человек, которые обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте....
В Шостке неоднократно судимый злоумышленник соблазнился на мобильный телефон знакомого, который в это время спал пьяный на улице....
Ранее судимый злоумышленник организовал своеобразный бизнес в Шостке. Ночью он выкапывал и похищал из чужих приусадебных участков молодой картофель, а...
Оперативники установили, что к краже компьютера с фельдшерско-акушерского пункта в селе Рыбальское оказался причастен местный житель....