В Сумах у пенсионера украли 300 тысяч 300 тысяч гривен похитили воровки у доверчивого старика, когда тот позволил им войти в квартиру напиться воды.

Сам пострадавший говорит, что женщины очень просили не столько за себя, как за маленького мальчика, который был вместе с ними. А когда ушли, он обнаружил пропажу из тайника пакета наличности.

В полиции по факту кражи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины и ведут поиски воровок.

Полицейские снова предостерегают граждан быть осмотрительными, и помнить, что излишнее доверие может дорого стоить. Не следует впускать в свое жилище неизвестных людей, кем бы они ни назывались и под каким бы предлогом не пытались войти в ваш дом. В данном случае пожилой человек стал жертвой «классической» воровской схемы - пока одна женщина отвлекала внимание на себя и ребенка, другая быстро обыскала его жилище и опустошила семейный тайник.

Полицейские предупреждают: чтобы добраться чужих сбережений, воры могут использовать любой повод, чтобы зайти в ваш дом - перепеленать ребенка, напиться воды, предложить по сниженным ценам продукты питания или приобрести старую бытовую технику или пух-перо и т.д.

Правоохранители советуют гражданам предупредить о подобных схемах пожилых родственников, и предостеречь, что в случае подобных «визитов» те звонили или им, или сразу на «горячую» круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.