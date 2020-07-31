В Сумах отравили собак (фото) Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«Просто не хватает слов, чтобы описать этот кошмар! Пишу и трясутся руки. Город Сумы, На Лысенко, возле жилых домов 10-12, отравили собак (в том числе собаку с клипсой). Одна умерла сразу, две врачи в данный момент пытаются реанимировать. Сложно описать, какой ужас, какую боль и страдания пережили собаки! Это страшные конвульсии, дикая боль...

Собаки в клинике, состояние очень тяжёлое. На месте работает следственно-оперативная группа. Этого нельзя просто так оставить! Никто не заслуживает такой участи, тем более ни в чем не повинные животные!

Просим финансовой помощи, так как счета за реанимацию и исследование изъятого биологического материала будут бешеные... Будем держать вас в курсе событий.

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Джалагания И.», - говорится в сообщении.