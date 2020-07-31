В ДТП на Сумщине погибли ребенок и женщина (видео)

В результате встречного столкновения легковушек «Рено» и «Таврия» погибли 10-летняя девочка и 39-летняя женщина. Еще четыре человека, среди которых малолетний ребенок, госпитализированы.
Как установили сотрудники полиции, погибли пассажирки «Таврии». Водитель иномарки, его жена и 6-летняя дочь сейчас находятся в больнице. Третьей пассажирке «Рено» медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Также госпитализирован водитель «Таврия».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате, повлекшее гибель нескольких лиц). Пока продолжается осмотр места происшествия и сбор предварительной информации, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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