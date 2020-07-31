Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34414

В ДТП на Сумщине погибли ребенок и женщина (видео)

Авария произошла сегодня, 8 августа, около 15:40 на автодороге Сумы-Конотоп.

В результате встречного столкновения легковушек «Рено» и «Таврия» погибли 10-летняя девочка и 39-летняя женщина. Еще четыре человека, среди которых малолетний ребенок, госпитализированы.

Как установили сотрудники полиции, погибли пассажирки «Таврии». Водитель иномарки, его жена и 6-летняя дочь сейчас находятся в больнице. Третьей пассажирке «Рено» медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Также госпитализирован водитель «Таврия».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате, повлекшее гибель нескольких лиц). Пока продолжается осмотр места происшествия и сбор предварительной информации, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Дтп Смертельное ДТП
view counter

По тематике

На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево
06.08.2020 17:26

На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево

ДТП произошло на улице Троицкой, около 19.00....

06.08.2020 16:23

В Сумах в аварии пострадал мопедист

Полиция Сум устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал мопедист....

В Конотопе столкнулись два автомобиля: пострадали 4 человека
03.08.2020 13:40

В Конотопе столкнулись два автомобиля: пострадали 4 человека

Происшествие произошло 2 августа, около 13:00, на перекрестке улиц Клубной и Успенско-Троицкой в Конотопе....

На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки
03.08.2020 13:27

На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки

ДТП произошло 1 августа, около двух часов ночи на автодороге между двумя селами Лебединского района....

В Сумах на Соборной водитель легковушки задним ходом наехал на пенсионера
02.08.2020 10:06

В Сумах на Соборной водитель легковушки задним ходом наехал на пенсионера

31 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Соборной....

Новости

В Сумах снова перекроют перекресток Лушпы-Харьковская-Прокофьева (маршруты общественного транспорта)
Вчера 15:48
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
В Сумах 16-летний велосипедист попал под колеса легковушки
Сегодня 19:48
В ДТП на Сумщине погибли ребенок и женщина (видео)
Сегодня 19:34
У Сумах депутати облради не з'явилися на сесію, яку самі ініціювали
Сегодня 17:24
В Сумах отравили собак (фото)
Сегодня 14:42
В Сумах у пенсионера украли 300 тысяч
Сегодня 13:05
На Сумщине междугородняя маршрутка насмерть сбила пешехода
Сегодня 12:58
На Сумщине 653 случая коронавируса: подробности
Сегодня 10:54
В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 09:06
На Сумщине плюс 17 заболевших коронавирусом
Сегодня 09:01
view counter

Статьи

До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
Вчера 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
Вчера 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
Вчера 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.