В Шостке отметили 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша (видео)

Традиционно мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в музее писателя. В Гуково состоялся литературно-художественный праздник «ХVІ Кулішеві читання «КулишFest», а в пос. Воронеже – торжества «Фундатору українського відродження присвячується», пишет Шостка.инфо.
«Пантелеймон Куліш – це величезна постать! Величезна постать не для Шостки, не для Шосткинщини, не для Сумщини і, навіть, не для України. Це постать в усьому світі. Треба поважати таких великих людей і розказувати про таких великих українців», – отметил мэр Шостки Николай Нога.
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