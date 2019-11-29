В Шостке отметили 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша (видео) В городе и районе отметили 201-ю годовщину со дня рождения нашего земляка, классика украинской литературы Пантелеймона Кулиша.

Традиционно мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в музее писателя. В Гуково состоялся литературно-художественный праздник «ХVІ Кулішеві читання «КулишFest», а в пос. Воронеже – торжества «Фундатору українського відродження присвячується», пишет Шостка.инфо.

«Пантелеймон Куліш – це величезна постать! Величезна постать не для Шостки, не для Шосткинщини, не для Сумщини і, навіть, не для України. Це постать в усьому світі. Треба поважати таких великих людей і розказувати про таких великих українців», – отметил мэр Шостки Николай Нога.