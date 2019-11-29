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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:03144

В Шостке отметили 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша (видео)

В городе и районе отметили 201-ю годовщину со дня рождения нашего земляка, классика украинской литературы Пантелеймона Кулиша.

Традиционно мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в музее писателя. В Гуково состоялся литературно-художественный праздник «ХVІ Кулішеві читання «КулишFest»,  а в пос. Воронеже – торжества «Фундатору українського відродження присвячується», пишет Шостка.инфо.

«Пантелеймон Куліш – це величезна постать! Величезна постать не для Шостки, не для Шосткинщини, не для Сумщини і, навіть, не для України. Це постать в усьому світі. Треба поважати таких великих людей і розказувати про таких великих українців», – отметил мэр Шостки Николай Нога.

 
Досуг Пантелеймон Кулиш
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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