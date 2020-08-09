На Сумщине еще 15 случаев коронавируса: география расширилась По состоянию на 9 августа на Сумщине 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 15 человек (Сумы - 5, Сумской р-н - 1, Конотоп - 3, Кролевец - 3, Ахтырка - 1, Роменский р-н - 1, Лебединский р-н – 1 – первый случай).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 400 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 225 случаев заболевания (122 человека вылечились), в Сумском районе – 34 (24), г. Ахтырка - 62 (33), г. Конотоп - 36 (24), Конотопский район - 29 (26 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 46 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 23 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 39 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 9 (5), Недригайловский район – 34 (1), г. Ромны – 28 (19), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 9 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (6), Лебединский район – 1 (0 ).