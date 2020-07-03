Сумская пляжница взяла «бронзу» чемпионата Украины

В турнире принимали участие 32 пары, в том числе пятеро сумчанок. Лучше всех выступила Дарья Донская, которая в паре с Евой Сердюк заняла третье место. В матче за «бронзу» они обыграли сумскую пару Екатерина Удовенко / Елизавета Тарасенко. Еще одна наша команда Кристина Ермоченко / Дарья Зима заняла 9-ое место.
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