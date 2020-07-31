Девушка-медик пожаловалась на домогательства военных врачей по прибытии в Глухов

Врач-невропатолог из Харьковского госпиталя Евгения Москаленко рассказала о неподобающем поведении двух военнослужащих из медицинской роты 58-й бригады в городе Конотоп, которые приставали к ней и другим девушкам-медикам.

По ее словам, в городе Глухов сразу по приезду эти мужчины стали демонстрировать свое хамство, распускали руки, находились в нетрезвом состоянии и позволяли себе наглые и грубые высказывания в адрес прибывших девушек.

"Со стороны двух военнослужащих, которые также являются врачами - майора Воробья и его коллеги - было некорректное поведение к нашим девушкам ", - рассказала Евгения.

Она призналась, что была шокирована такими "выпадами" и даже не знала, как реагировать.

"Эй, малая, подвинься, я тебя сейчас хлопну по с*аке", - процитировала она слова Воробья в первый же день встречи и добавила: "С первых фраз мы как-то растерялись, потому что сколько мы не ездили - никто себе такого не позволял".

Москаленко говорит, что эти двое были навеселе, заявляли о намерена забрать девушек и повезти кататься и гулять, пытались попасть к ним в номер в гостинице под предлогом оставить алкоголь в холодильнике.

"Мы даже не знали, как на все это реагировать. Они были неадекватны", - жалуется девушка.

Евгения попыталась осадить "поклонников" и отметила, что гражданская, а не военнослужащий, поэтому им не подчиняется.

Подобные притязания к харьковчанок продолжались несколько дней, одна девушка постоянно находились в стрессовом состоянии. Все отказы и возмущения военные или пропускали мимо ушей, или отвечали грубостью и называли девушек "хамлом харьковским ". Также говорили, что их здесь оставят.

Позже Евгении позвонили и заявили, что она остается, а другие едут автобусом обратно.

Девушка совсем отчаялась, потому что впереди планировалось поездка в другой город на место диспансеризации. А везти ее туда должен был Воробей на своем авто, хотя майор практически не "просыхал".

В итоге перепуганная Евгения позвонила друзьям и попросила о помощи.

Позже военные извинились за инцидент, но девушка все равно решила рассказать о ситуации, чтобы предупредить других девушек о том, с чем они могут столкнуться, пишет Неделя.