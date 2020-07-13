Сумские пляжники с медалями в Чернигове

В женской части принимала участие наша пара Дарья Ковалева / Марина Гладун. Наши девушки дошли до финала, одержав подряд 4 победы, но в финале уступила именитым сестрам Махно из Запорожья.
Мужская пара Евгения Журавель / Максим Гладун дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям Роману Середе и Богдану Татаренко, которых обыграла буквально в 1/8 финала, но те вернулись через дополнительные игры. В итоге они третьи.
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