ФК «Виктория» выходит в полуфинал чемпионата Украины

Соперником николаевской команды в домашнем матче стал бронзовый призер 1 группы запорожский «Мотор». Матч четвертьфинала начался с прессинга хозяев. В середине первого тайма Владимир Аржанов не смог реализовать одиннадцатиметровый, но это только добавило команде Артема Радионова азарта. В начале второго - Игорь Чередниченко распаковал ворота «Мотора» точным ударом в «девятку». Под занавес матча Вячеслав Акимов реализовал крутую комбинацию и удвоил счет.
ФК «Виктория» в третий раз выходит в полуфинал чемпионата Украины.