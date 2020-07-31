ФК «Виктория» выходит в полуфинал чемпионата Украины Команда с Сумщины вышла в полуфинал чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Соперником николаевской команды в домашнем матче стал бронзовый призер 1 группы запорожский «Мотор». Матч четвертьфинала начался с прессинга хозяев. В середине первого тайма Владимир Аржанов не смог реализовать одиннадцатиметровый, но это только добавило команде Артема Радионова азарта. В начале второго - Игорь Чередниченко распаковал ворота «Мотора» точным ударом в «девятку». Под занавес матча Вячеслав Акимов реализовал крутую комбинацию и удвоил счет.

ФК «Виктория» в третий раз выходит в полуфинал чемпионата Украины.