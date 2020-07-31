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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:07284

ФК «Виктория» выходит в полуфинал чемпионата Украины

Команда с Сумщины вышла в полуфинал чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Соперником николаевской команды в домашнем матче стал бронзовый призер 1 группы запорожский «Мотор». Матч четвертьфинала начался с прессинга хозяев. В середине первого тайма Владимир Аржанов не смог реализовать одиннадцатиметровый, но это только добавило команде Артема Радионова азарта. В начале второго - Игорь Чередниченко распаковал ворота «Мотора» точным ударом в «девятку». Под занавес матча Вячеслав Акимов реализовал крутую комбинацию и удвоил счет.

ФК «Виктория» в третий раз выходит в полуфинал чемпионата Украины.

Спорт
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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