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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18257

Мэр Сум объяснил, почему не открыли Харьковский мост в четверг

Спустя два часа после открытия выезда из «карманов» на Харьковской их закрыли.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания.

- Объясняю, почему мы в четверг открыли «карманы» и Харьковский мост, а затем сразу закрыли, - начал он. – Спустя два часа после открытия там произошло две аварии, которые перекрыли все движение, поэтому не было возможности даже «скорой» проехать. Поэтому патрульная полиция дала предписание нашему коммунальному предприятию перекрыть выезды из «карманов» и сам мост.

Напомним: это приоткрытое произошло в четверг. Однако с тех пор никто так и не объяснил, почему его сразу закрыли…

Общество
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