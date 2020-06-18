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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:24101

Когда откроют Харьковскую в Сумах?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение открыть перекресток Харьковская – Лушпы – Прокофьева уже завтра.

Вопрос обсудили сегодня, 10 августа на аппаратном совещании в мэрии.

- Сегодня ночью мы перекрали перекресток для укладки последнего слоя асфальта на перекрестке Харьковская – Лушпы – Прокофьева, - объяснил он. – Завтра мы его должны уже открыть. Так, Александр Алексеевич?

- Да, у нас осталось около 200 м, - ответил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Должны успеть.

- А уже послезавтра сделаем и откроем перекресток Харьковская – СКД?

- Да.

Напомним: из-за перекрытия перекрестка Харьковская – Лушпы – Прокофьева поменялись маршруты общественного транспорта. Они будут объезжать этот участок через Линейную и СКД.

Общество Ремонт Харьковской
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