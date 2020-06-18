Когда откроют Харьковскую в Сумах?

Вопрос обсудили сегодня, 10 августа на аппаратном совещании в мэрии.
- Сегодня ночью мы перекрали перекресток для укладки последнего слоя асфальта на перекрестке Харьковская – Лушпы – Прокофьева, - объяснил он. – Завтра мы его должны уже открыть. Так, Александр Алексеевич?
- Да, у нас осталось около 200 м, - ответил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Должны успеть.
- А уже послезавтра сделаем и откроем перекресток Харьковская – СКД?
- Да.
Напомним: из-за перекрытия перекрестка Харьковская – Лушпы – Прокофьева поменялись маршруты общественного транспорта. Они будут объезжать этот участок через Линейную и СКД.
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