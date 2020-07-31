В Сумах новый рекорд по заболевшим коронавирусом Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- Не могу ничем порадовать, - начала она. - На прошлой неделе у нас регистрировалось несколько антирекордов – по 16 человек в день несколько раз. И за последний день у нас 17 случаев. Всего за прошлую неделю у нас добавилось 75 новых случаев. Это половина от всей области. С начала тестирования у нас зарегистрировано 242 заболевших. На амбулаторном лечении 74 человека, из них трое детей. Выявлено контактных 591 человек. Имеем 17 заболевших медработников, 10 из них на сегодня уже выздоровели, 5 на амбулаторном и 2 на стационарном лечении. Есть 29 человек с подозрением на коронавирус: 4 в стационаре, 11 детей в детской больнице, остальные на амбулаторном лечении. Также в детской больнице 10 человек из районов области с подозрением на коронавирус.