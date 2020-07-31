На Сумщине +31 новый случай коронавируса

- Всего по области подтверждено 699 случаев. Имеем 9 умерших, среди них одна женщина умерла в Сумах на прошлой неделе. Выздоровели 404 пациента. Заболел 51 медработник.
Остался всего один район, в котором не т ни одного подтвержденного случая коронавируса – Ямпольский....
Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 9 августа на Сумщине 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 8 августа в Сумской области 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 8 августа в Украине уже 79750 случаев заболевания COVID-19....