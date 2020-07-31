Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:391150

На Сумщине +31 новый случай коронавируса

Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- Всего по области подтверждено 699 случаев. Имеем 9 умерших, среди них одна женщина умерла в Сумах на прошлой неделе. Выздоровели 404 пациента. Заболел 51 медработник.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 09:36

На Сумщине расширилась география коронавируса

Остался всего один район, в котором не т ни одного подтвержденного случая коронавируса – Ямпольский....

В Сумах новый рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 08:29

В Сумах новый рекорд по заболевшим коронавирусом

Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине еще 15 случаев коронавируса: география расширилась
Вчера 10:49

На Сумщине еще 15 случаев коронавируса: география расширилась

По состоянию на 9 августа на Сумщине 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 653 случая коронавируса: подробности
08.08.2020 10:54

На Сумщине 653 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 8 августа в Сумской области 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом
08.08.2020 09:06

В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

На утро 8 августа в Украине уже 79750 случаев заболевания COVID-19....

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 09:36
В Сумах снова перекроют перекресток Лушпы-Харьковская-Прокофьева (маршруты общественного транспорта)
07.08.2020 15:48
В Сумах ограничат въезд на тротуар возле входа в городской парк
Сегодня 10:42
В Сумах на самоизоляции 169 человек, вернувшихся из-за границы
Сегодня 10:30
Кролевецкий КХП вернули в госсобственность
Сегодня 10:23
Экс-главу Шосткинской райгосадминистрации пристроили в мэрии
Сегодня 10:14
В Сумах в этом году на полтысячи школьников больше
Сегодня 10:08
За неделю на Сумщине зарегистрировано 215 ЧП
Сегодня 09:57
Мэр Сум заставляет подчиненных думать
Сегодня 09:54
На Сумщине в ДТП погибла женщина
Сегодня 09:30
На Сумщине завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур
Сегодня 09:28
В Сумах раскрыли надругательство над могилой героя АТО
Сегодня 09:02
view counter

Статьи

До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.