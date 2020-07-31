Шосткинец, обгоревший после взрыва газа, проходит лечение в Сумах. Родные просят помощи Напомним, ночью 27 июля, вероятно, из-за неисправности газового оборудования, произошел взрыв и пожар в Артемовском микрорайоне Шостки по улице Ушакова.

В доме вылетели окна, внутри был вырван конвектор… Дом сгорел почти дотла. В огне сильно пострадал владелец дома – 28-летний Дмитрий Кириевский. Молодой человек получил 60% ожогов тела ІІ степени, обгорели лицо, руки, ноги, живот, дыхательные пути…

Дмитрий не курит и не пьет, газом пользовался редко. Ранее парень стал инвалидом, ранее получив перелом позвоночника в ДТП. На жизнь зарабатывал, подрабатывая ремонтом обуви.

Сейчас у него ничего нет и помочь некому. Он жил один. Из родных – мама в России, в Шостке сестра, у которой своя семья и двое детей. Средств на лечение Дмитрия нет.

– Сейчас мы находимся Сумах, в областной клинической больнице, в ожоговом отделении. Состояние Дмитрия улучшилось. Но нужно долгое лечение и восстановление. Находиться в больнице будем около 2 месяцев. Точную сумму, необходимую на лечение врачи не говорят. Но за 7 дней лечения потратила 16.830 грн. (могу предоставить чеки). С понедельника будет новое назначение. Примерная сумма около 50.000 грн. Это если не потребуется пересадка кожи, – сообщает сестра Дмитрия Марина и благодарит всех неравнодушных, кто помогает ее брату в лечении.

Перечислить средства в помощь Дмитрию можно на карту «Ощадбанка» 5167 8032 0466 2220 Кравченко Марина Михайловна (сестра), телефон: +380955742916, пишет Шостка.инфо.