На Сумщине завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур По информации областного Департамента агропромышленного развития, с площади 240,8 тыс. гектаров намолочено более 1,2 млн тонн зерна при средней урожайности 50,0 ц/га.

Урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур на 5 ц/га выше прошлогодней.

В частности, пшеницы намолочено 947,0 тыс. тонн, при урожайности 53,6 ц/га, (+ 5,4 ц/га к уровню прошлого года), ячменя - 185,0 тыс. тонн при урожайности - 47,1 ц/га (+ 7,9 ц/га), ржи - 20,9 тыс. тонн при урожайности - 31,2 ц/га (+ 3,2 ц/га), гороха - 11,7 тыс. тонн при урожайности - 28 5 ц/га (+ 3,4 ц/га), овса - 39,9 тыс. тонн при урожайности - 28,5 ц/га (+ 1,1 ц/га).

К тому же завершена уборка озимого и ярового рапса. По оперативным данным с площади 11,3 тыс. гектаров, намолочено 34,6 тыс. тонн при урожайности 30,6 ц/га. По сравнению с прошлым годом средняя урожайность рапса выше на 1 ц/га.

Сейчас идет подготовка к уборке крупяных культур, подсолнечника кукурузы на зерно и сои, а также почвы под посев озимых культур урожая 2021 года.